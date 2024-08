NYT: Με βόμβα εξουδετερώθηκε ο Χανίγια - Την είχαν κρύψει δύο μήνες πριν

Από έναν εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν κρυμμένος στο αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα που διέμενε ο Ισμαήλ Χανίγια εξουδετερώθηκε ο αρχηγός της Χαμάς, την Τετάρτη τα ξημερώματα στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Ο Χανίγια είχε φθάσει στην Τεχεράνη την Τρίτη για να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι Times αναφέρουν ότι η βόμβα που σκότωσε τον Χανίγια και τον σωματοφύλακά του είχε τοποθετηθεί στο συγκρότημα πριν από δύο μήνες.

Μάλιστα, φαίνεται να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, μόλις επιβεβαιώθηκε ότι ο Χανίγια βρισκόταν στο δωμάτιό του.

• The New York Times: Ismail Haniyeh was killed by an explosive device that was secretly smuggled into the guest house in Tehran where he was staying.



• The bomb was hidden about two months ago in the guest house that is managed and protected by the Revolutionary Guard Corps… pic.twitter.com/d4oCVw1YoC