Με τις πιο έντονες βροχοπτώσεις από τότε που άρχισαν να υπάρχουν καταγεγραμμένα αρχεία εδώ και 75 χρόνια, ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι του Ντουμπάι, οι οποίοι είναι περισσότερο συνηθισμένοι στο να προσπαθούν να προφυλαχθούν από καύσωνες παρά από πλημμύρες στην αστραφτερή μητρόπολη της ερήμου.

Ο όγκος νερού που αντιστοιχεί συνήθως στις βροχές ενός έτους, στην περιοχή έπεσε σε 24 ώρες μόνο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δούλευαν ασταμάτητα μέρα-νύχτα, όμως στην πόλη δεν αναφέρθηκαν θάνατο, παρά μόνο ένας 70χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του στο γειτονικό εμιράτο Ρας Αλ Χάιμα, όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν το όχημά του.

Η καταστροφή που άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή έγινε εμφανής μόνο μετά το πέρασμα της καταιγίδας. Το χάος που προκλήθηκε ευτυχώς ήταν βραχύβιο, όμως έδειξε την ευπάθεια της πόλης στις φυσικές καταστροφές.

Με τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης κάτω από το νερό, ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου. Τα εντυπωσιακά εμπορικά κέντρα ήταν πλημμυρισμένα με το νερό που διέρρεε από τις οροφές και πολλοί ανελκυστήρες στους ουρανοξύστες σταμάτησαν να λειτουργούν, αναγκάζοντας τους κατοίκους να ανεβαίνουν σκάλες για δεκάδες ορόφους. Αδυνατώντας να επιστρέψουν στο σπίτι τους, πολλοί αυτοκινητιστές διανυκτέρευσαν στα αυτοκίνητά τους στους πλημμυρισμένους και αποκλεισμένους δρόμους.

Οι εικόνες ήταν σοκαριστικές για μια πόλη που υπερηφανεύεται για τις υποδομές της και την τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιεί σε αυτές, καθώς πολλές από αυτές παραδόθηκαν αμαχητί στη φυσική καταστροφή. Οι βροχές είναι σπάνιες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν είχε υπολογίσει την πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων.

Heavy rainfall continues in Dubai, with authorities urging residents to remain indoors ⤵️ pic.twitter.com/IsiF4BOHfh