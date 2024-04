Πλημμύρες στο Ντουμπάι: Πάνω από 1 δισ. δολ. οι ζημιές - 9 στους 10 δεν είχαν ασφάλιση σπιτιού

Το ύψος της καταστροφής που προκάλεσε η πρωτόγνωρη κακοκαιρία στο Ντουμπάι υπολογίζεται σε περίπου 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», ενώ αναμένεται να αυξηθεί.

Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε ένα 24ωρο ήταν ίση με το νερό που πέφτει συνολικά σε ενάμιση χρόνο, προκαλώντας χάος και τεράστιες ζημιές στο αεροδρόμιο, σε κεντρικούς δρόμους, σπίτια και καταστήματα, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τέσσερις.

Επίσης, InsuranceInsider.com ανέφερε ότι οι ζημιές ενδέχεται να φτάσουν έως και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση. Το συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνει τις εμπορικές ζημιές για τις επιχειρήσεις και τις σοβαρές εργασίες επισκευής που απαιτούνται σε σπίτια, αυτοκίνητα και εμπορικά καταστήματα που έχουν υποστεί ζημιές από τα νερά. Πολλοί εργαζόμενοι κλήθηκαν να εργαστούν από το σπίτι τους μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας.

Ήδη ο πρόεδρος των ΗΑΕ κάλεσε τις αρχές να εργαστούν γρήγορα για την αποκατάσταση των υποδομών.

Εμπειρογνώμονας δήλωσε στη Sun ότι παρόμοια καταστροφικά γεγονότα έχουν κοστίσει σε χώρες δισεκατομμύρια δολάρια. Για το Ντουμπάι εκτίμησε ότι μπορούμε να μιλάμε για κόστος που «θα είναι αρκετά δισεκατομμύρια».

Λιγότερο από το 15% των κατοίκων στα ΗΑΕ (σχεδόν 1 στους 10 δηλαδή) εκτιμάται ότι έχουν ασφάλιση κατοικίας, σύμφωνα με αναφορές του The National News. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους από τις πλημμύρες, πολλά από οποία ήταν ανασφάλιστα.

