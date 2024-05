Ντουμπάι: Επένδυση 35 δισ. δολαρίων για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο επιχειρούν να κατασκευάσουν οι Αρχές στο Ντουμπάι, σύμφωνα με τον σεϊχη Mohammed bin Rashid.

Προωθώντας την υλοποίηση μιας επένδυσης ύψους 35 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον σεϊχη οι εργασίες για το νέο αεροδρόμιο έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα, πρόκειται να είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το σημερινό Διεθνές Αεροδρόμιο και θα εξυπηρετεί έως και 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

«Χτίζουμε ένα νέο έργο για τις μελλοντικές γενιές, εξασφαλίζοντας συνεχή και σταθερή ανάπτυξη για τα παιδιά μας και τα παιδιά τους με τη σειρά τους. Το Ντουμπάι θα είναι το αεροδρόμιο του κόσμου, το λιμάνι του, ο αστικός κόμβος του και το νέο παγκόσμιο κέντρο του» τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, ο σεϊχης, σημειώνοντας ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum, θα διαθέτει πέντε παράλληλους διαδρόμους προσγείωσης και 400 πύλες.

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.



Al Maktoum International Airport will enjoy the… pic.twitter.com/oG973DGRYX