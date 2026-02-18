Ντόναλντ Τραμπ από το Air Force One: Θέλουμε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να πετύχει (vid)

Τη θέση ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιθυμεί το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να πετύχει το σκοπό και την αποστολή του υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Δείτε το βίντεο

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εάν το ποσό των 5 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε μία ημέρα νωρίτερα για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα (Board of Peace) συνιστά μια προκαταβολή ή εάν ο ίδιος περιμένει κάτι περισσότερο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε:

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Αυτά είναι ψίχουλα σε σύγκριση με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί από τον Μπους, από τον Ομπάμα, από όλους αυτούς τους ανθρώπους... από τον Μπάιντεν. Δηλαδή, τα χρήματα που ξόδεψε αλλά και τα χρήματα που έβγαλε, ξέρετε. Είναι ένα τόσο μικρό ποσό χρημάτων σε σύγκριση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε επιτυχημένο. Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να είναι το πιο σημαντικό συμβούλιο, που έχει συγκροτηθεί ποτέ, οποιουδήποτε είδους».