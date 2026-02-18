Τραμπ: Η τεράστια εμπορική μας συμφωνία με την Ιαπωνία μόλις τέθηκε σε εφαρμογή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τη δέσμευση της Ιαπωνίας να επενδύσει σχεδόν 36 δισ. δολάρια σε έργα πετρελαίου, φυσικού αερίου και κρίσιμων ορυκτών σε Τέξας, Οχάιο και Τζόρτζια.

Η συγκεκριμένη δέσμευση αποτελεί την πρώτη φάση επενδύσεων της Ιαπωνίας μετά τη σύναψη μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Τόκιο υποσχέθηκε να κατευθύνει συνολικά 550 δισ. δολάρια σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ουάσιγκτον μείωσε τους δασμούς στα περισσότερα ιαπωνικά προϊόντα στο 15%.

«Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ Εμπορική μας Συμφωνία με την Ιαπωνία μόλις τέθηκε σε εφαρμογή», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας μάλιστα την επιτυχία της συμφωνίας στους δασμούς, τους οποίους χαρακτήρισε καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση έργων τέτοιας κλίμακας.

Από την πλευρά της, η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι υπογράμμισε ότι τα έργα ενισχύουν τη συμμαχία Ιαπωνίας–ΗΠΑ και αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση πωλήσεων και επιχειρηματική επέκταση για τις ιαπωνικές εταιρείες. Όπως σημείωσε, οι πρωτοβουλίες αυτές προάγουν το αμοιβαίο όφελος, την οικονομική ασφάλεια και την ανάπτυξη.

Το μεγαλύτερο έργο αφορά μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στο Οχάιο, με προβλεπόμενη ισχύ 9,2 γιγαβάτ. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ χαρακτήρισε το έργο «Portsmouth Powered Land» επένδυση ύψους 33 δισ. δολαρίων και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην ιστορία. Τη λειτουργία του έργου έχει αναλάβει η SB Energy, θυγατρική του ιαπωνικού ομίλου SoftBank.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνία θα χρηματοδοτήσει με 2,1 δισ. δολάρια την κατασκευή υπεράκτιας εγκατάστασης εξαγωγής αργού πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών του Τέξας. Το έργο Texas GulfLink εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει έως και 30 δισ. δολάρια ετησίως σε εξαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου. Την ανάπτυξη έχει αναλάβει η εταιρεία Sentinel Midstream, με έδρα το Ντάλας.

Το τρίτο μεγάλο έργο αφορά τη δημιουργία μονάδας παραγωγής συνθετικής διαμαντόσκονης στην Τζόρτζια, με επένδυση περίπου 600 εκατ. δολαρίων. Η εγκατάσταση θα λειτουργήσει από την Element Six, θυγατρική του ομίλου De Beers Group, ο οποίος θεωρείται κορυφαίος παγκοσμίως στον τομέα των διαμαντιών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, η διαμαντόσκονη και η σκόνη διαμαντιού αποτελούν κρίσιμες πρώτες ύλες για τη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ, χάρη στην εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή τους, στοιχεία που τις καθιστούν σημαντικές για την οικονομική και εθνική ασφάλεια της χώρας.