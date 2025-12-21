Ντμίτριεφ: Οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και θα συνεχιστούν και σήμερα

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες όσον αφορά πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, που θα συνεχιστούν σήμερα στο Μαϊάμι, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Οι συνομιλίες προχωρούν με εποικοδομητικό τρόπο. Άρχισαν νωρίτερα (σ.σ. χθες Σάββατο) και θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, που διαπραγματεύεται με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση στο Μαϊάμι πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες των ΗΠΑ την Παρασκευή με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, τις τελευταίες συζητήσεις για ένα ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να συμμετάσχει και ο ίδιος στις συνομιλίες.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης ανέφεραν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά Στις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά παραμένει ασαφές εάν οι όροι αυτοί θα είναι αποδεκτοί από τη Μόσχα.

Ρωσική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ του Ντμίτριεφ και των Ουκρανών διαπραγματευτών.

Στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία θα υποστηρίξει την πρόταση των ΗΠΑ για τριμερείς συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, εάν αυτό διευκολύνει περισσότερες ανταλλαγές κρατουμένων και ανοίξει το δρόμο για συναντήσεις των εθνικών ηγετών.

«Η Αμερική προτείνει τώρα μια τριμερή συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας — Αμερική, Ουκρανία, Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε τοπικούς δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Οι αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις μυστικές υπηρεσίες, ερχόμενες σε αντίθεση με τις δηλώσεις ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για ειρήνη.

Ο Πούτιν δεν πρόσφερε κανένα συμβιβασμό κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του στη Μόσχα, επιμένοντας ότι οι όροι της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αλλάξει από τον Ιούνιο του 2024, όταν απαίτησε από την Ουκρανία να εγκαταλείψει την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί πλήρως από τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία διεκδικεί ως δικό της έδαφος.

Το Κίεβο δηλώνει ότι δεν θα παραχωρήσει εδάφη που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν κατάφεραν να καταλάβουν σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ευρώπης πραγματοποίησαν συνομιλίες την Παρασκευή και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες.

«Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας για περαιτέρω βήματα και για τη συνέχιση της κοινής μας εργασίας στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Ουμέροφ στο Telegram σχετικά με τις συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τον Ζελένσκι για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος

«Ο ρόλος που προσπαθούμε να διαδραματίσουμε είναι να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων στην οποία μπορούν να συμφωνήσουν, και γι' αυτό έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό. Ελπίζω να είναι. Ελπίζω να γίνει αυτό το μήνα, πριν από το τέλος του έτους», τόνισε.