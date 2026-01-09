Ντμίτριεφ για Κάλας: Δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνη - Κανένα αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να σταματήσει τον Oreshnik

Ο Ρώσος ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για τις ξένες επενδύσεις και την Οικονομική Συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ, υπενθύμισε στην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ότι δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να αναχαιτίσουν τους μεταηχητικούς πυραύλους Oreshnik.

«Η Κάγια [Κάλας] δεν είναι πολύ έξυπνη ή γνώστρια, αλλά ακόμη και η ίδια θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ενάντια στον υπερηχητικό πύραυλο Mach 10 (σ.σ το Mach είναι μονάδα ταχύτητας ίση με την ταχύτητα του ήχου) του Oreshnik», έγραψε σαρκαστικά ο Ντμίτριεφ στο X, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Κάλας μετά από πλήγμα ρωσικού πυραύλου στην Ουκρανία.

Kaja is not very bright or knowledgeable, but even she should know that there are no air defenses against the Oreshnik hypersonic Mach 10 missile. https://t.co/gHRNcB6pH6 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 9, 2026

H Κάλας είχε δηλώσει στο X ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε συστήματα αεράμυνας και να ξεκινήσουν αμέσως την ανάπτυξή τους στην Ουκρανία. Δήλωσε ότι πιστεύει ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να ενταθεί, μεταξύ άλλων μέσω σκληρότερων κυρώσεων.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μαζική επίθεση σε κρίσιμους ουκρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού συστήματος Oreshnik «σε απάντηση στην επίθεση του Κιέβου τον Δεκέμβριο στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ».

Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι οι στόχοι της επίθεσης είχαν επιτευχθεί.