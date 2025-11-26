Όταν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας πήραν αναπάντεχη τροπή την προηγούμενη εβδομάδα με τη διαρροή του ειρηνευτικού σχεδίου από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε ένα ασυνήθιστο πρόσωπο για μια σειρά συναντήσεων, όπως αναφέρει το BBC.

Ο 39χρονος Νταν Ντρίσκολ, ο νεότερος υπουργός Στρατού στην ιστορία των ΗΠΑ, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής, συμμετέχοντας σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Αρχικά γνωστός ως «ο άνδρας των drones» του Τραμπ για την έμφαση του στις νέες τεχνολογίες μάχης, ο Ντρίσκολ δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε διεθνή διπλωματία. Ωστόσο, μετά τη διαρροή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ και της Ρωσίας, πραγματοποίησε απροσδόκητη επίσκεψη στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και συμμετείχε σε συζητήσεις για την αναθεώρηση του σχεδίου.

Μέχρι πρόσφατα, ήταν περισσότερο γνωστός για ζητήματα προϋπολογισμού, προσωπικού και προμηθειών στον μεγαλύτερο κλάδο του στρατού.

Στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Ο Ντρίσκολ, που υπηρέτησε στον στρατό από το 2007 και συμμετείχε σε αποστολή στο Ιράκ, είναι στενός φίλος και συνεργάτης του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Η σχέση τους τον έφερε στο προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ και στη συνέχεια στην ηγεσία του στρατού των ΗΠΑ.

Όπως ο Βανς, έτσι και ο Ντρίσκολ σπούδασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο πριν ενταχθεί στον στρατό και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Νομικής στο Πανεπιστήμιο Yale. Και οι δύο εργάστηκαν στη χρηματοοικονομική αγορά μετά τις σπουδές τους.

Η στρατιωτική και πολιτική καριέρα του Ντρίσκολ

Παράλληλα με τις διπλωματικές του δραστηριότητες, ο Ντρίσκολ προωθεί την τεχνολογική αναβάθμιση του στρατού, προτείνοντας τη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη, υποστηρίζοντας ότι «η νίκη θα έρθει με λογισμικό, όχι με αίμα στρατιωτών».

Η επίσκεψη στην Ουκρανία

Αρχικά δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες ανατέθηκαν στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Μετά τη διαρροή του σχεδίου των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ντρίσκολ έκανε απροσδόκητη επίσκεψη στο Κίεβο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και συμμετείχε σε δεξιώσεις και συναντήσεις για την αναθεώρηση του ειρηνευτικού πλαισίου.

Στη συνέχεια, συμμετείχε σε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι, ενώ παράλληλα ο Τραμπ όρισε τον Γουίτκοφ για συναντήσεις με τον Πούτιν στη Μόσχα.