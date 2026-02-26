Νταβός: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του Οικονομικού Φόρουμ - Ερευνάται η σχέση του με τον Έπσταϊν

Η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζει να προκαλεί αναταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς την Πέμπτη ο πρόεδρος και CEO του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός (WEF), Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε την παραίτηση από τη θέση του λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από αποκαλύψεις του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ο Νορβηγός είχε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Έπσταϊν, ενώ είχαν επικοινωνία και μέσω mail και SMS.

Ο Μπρέντε ήταν πρόεδρος του WEF από το 2017.

Όπως ανακοίνωσε το Φόρουμ, προσωρινά καθήκοντα προέδρου και CEO του WEF αναλαμβάνει ο Αλόις Ζβίγκι, μέλος του Δ.Σ.

«Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη συνεργασία με συναδέλφους μου, εταίρους και ψηφοφόρους και πιστεύω πως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το Φόρουμ τη σημαντική δουλειά του χωρίς περισπασμούς», σημείωσε σε σχετική δήλωση ο Μπρέντε, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στον Έπσταϊν.

Σε χωριστή δήλωση, ο Αντρέ Χόφμαν και ο Λάρι Φινκ, συμπρόεδροι του εν λόγω φόρουμ που έχει την έδρα του στη Γενεύη και οργανώνει την ετήσια σύνοδο κορυφής του Νταβός, δήλωσαν πως η ανεξάρτητη έρευνα έχει ολοκληρωθεί.

Τα ευρήματά της έδειξαν ότι δεν υπάρχουν επιπρόσθετες ανησυχίες, πέραν των όσων είχαν προηγουμένως αποκαλυφθεί, πρόσθεσαν.