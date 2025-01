Νότια Κορέα: Συνελήφθη ο παυθέντας πρόεδρος Γιουν - Μεταφέρθηκε για ανάκριση στην εισαγγελία

Τη σύλληψη του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γελ ανακοίνωσαν οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν την Τετάρτη (15/1) κάπου ενάμισι μήνα αφού βύθισε τη χώρα σε πολιτικό χάος κηρύσσοντας εφήμερο στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου, έπειτα από έφοδο στην κατοικία του.

Ειδικότερα, η ομάδα που διενεργεί την έρευνα σε βάρος του «εκτέλεσε ένταλμα σύλληψης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ την Τετάρτη στις 10:33» (σ.σ. τοπική ώρα· 03:33 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο κ. Γιουν, που αντιμετωπίζει δίωξη για «ανταρσία» εξαιτίας της κήρυξης στρατιωτικού νόμου – η κατηγορία επισύρει ως ακόμη και την ποινή του θανάτου – είναι ο πρώτος αρχηγός του νοτιοκορεατικού κράτους που συλλαμβάνεται στην ιστορία της χώρας.

Αστυνομικοί, εισαγγελείς και άλλα στελέχη της υπηρεσίας ερευνών για διαφθορά υψηλών προσώπων μετήγαγαν τον παυθέντα αρχηγό του κράτους στα γραφεία της εισαγγελίας για να ανακριθεί, σύμφωνα με το επίσημο νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Πάνω από 3.000 αστυνομικοί και ερευνητές συγκεντρώθηκαν στην κατοικία του παυθέντα προέδρου πριν από τα ξημερώματα, διαπερνώντας συγκεντρωμένους υποστηρικτές του και βουλευτές της παράταξής του, του Κόμματος της Εξουσίας στον Λαό, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη σύλληψή του. Ξέσπασαν μικροεπεισόδια.

Ο ίδιος ο κ. Γιουν ανέφερε πως αποφάσισε να παραδοθεί παρότι θεωρεί παράνομη τη διαδικασία για να αποφευχθεί «αιματοχυσία».

