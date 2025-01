Ν. Κορέα: Νέα απόπειρα σύλληψης του έκπτωτου προέδρου Γιουν

Σε μια νέα απόπειρα σύλληψής του παυθέντα προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σοκ-γελ, δύο οχήματα με ανακριτές που διεξάγουν έρευνα σε βάρος του έφθασαν την Τρίτη (14/1) έξω από την κατοικία του.

Ειδικότερα, ο Γιουν αρνείται να υποβληθεί σε ανάκριση και πρόβαλε αντίσταση στην προηγούμενη απόπειρα εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του σχετικά με την εφήμερη κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις αρχές Δεκεμβρίου που βύθισε τη Νότια Κορέα στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και περίπου 6.500 υποστηρικτές του Γιουν έχουν συγκεντρωθεί έξω από την προεδρική κατοικία, σχηματίζοντας ανθρώπινο κλοιό για να αποτρέψουν την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Βίντεο δείχνουν οχήματα των ανακριτικών αρχών μπροστά από την οικία του Γιουν στη Σεούλ, όπου βρίσκεται κρυμμένος εδώ και εβδομάδες.

South Korea police at standoff nearby President Yoon's residence as officials expect to execute arrest warrant; 6,500 supporters gather in front of the residence.pic.twitter.com/BE2J8YmKMk