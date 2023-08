Νότια Γαλλία: Φωτιά κατέκαψε κάπινγκ και 500 εκτάρια γης

Στα 500 ανέρχονται τα εκτάρια γης τα οποία κατέκαψε φωτιά στη νότια Γαλλία, η φωτιά επίσης κατέστρεψε ένα κάμπινγκ με αποτέλεσμα την απομάκρυνση 2.000 ανθρώπων προτού η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο, την Τρίτη, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Αυτά αναφέρει το Reuters και σημειώνει ότι ο Γάλλος υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε τις συνθήκες ξηρασίας που τροφοδότησαν τη φωτιά.

«Η ξηρασία και η πυρκαγιά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο Κριστόφ Μπεσού, υπουργός οικολογικής μετάβασης, σε ένα Τweet κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον τόπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Πυρηναία-Οριεντάλ κοντά στα ισπανικά σύνορα.

Η φωτιά διέσχισε μια τουριστική περιοχή περίπου 30 λεπτά από το Περπινιόν, η οποία ήταν ευάλωτη λόγω «της έντονης ζέστης, της ξηρότητας και των θυελλωδών ανέμων ταχύτητας έως 180 χλμ/ώρα», ανέφεραν οι αρχές.

