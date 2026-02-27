Νορβηγία: Συνελήφθη ανήλικος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον βάσης του ΝΑΤΟ

Η αστυνομία της Νορβηγίας συνέλαβε έναν έφηβο ηλικίας 17 ετών, καθώς βαρύνεται με υποψίες ότι σχεδίαζε μία επίθεση με εκρηκτικά εναντίον εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νορβηγία, ο ύποπτος εθεάθη στο σχολείο του με μια σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το NRK.

Ο 17χρονος τέθηκε σήμερα υπό προσωρινή κράτηση για δύο εβδομάδες. Απορρίπτει τις υποψίες που υπάρχουν σε βάρος του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δικηγόρος του Κνουτ Λέρουμ.

Συνελήφθη την Πέμπτη από τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας (PST), που είναι επιφορτισμένες με την αντιτρομοκρατία.

Όπως αναφέρει το NRK, το οποίο επικαλείται έγγραφα των PST, o έφηβος είχε σχεδιάσει μια επίθεση με εκρηκτικά εναντίον των εγκαταστάσεων του Κέντρου Κοινού Πολέμου του ΝΑΤΟ (NATO Joint Warfare Centre – JWC) στο Γιάτεν, στο Στάβανγκερ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία.

Σε επικοινωνία με το AFP, οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας δεν ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσουν σχετικά.