Νέος πρωθυπουργός ο Γιόνας Γκαρ Στόερε

Η Νορβηγία θα πρέπει να συνεχίσει να εξερευνά για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να παραμείνει αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη, δήλωσε την Τρίτη ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της χώρας, Γιόνας Γκαρ Στόερε, παρότι πρέπει να βασίζεται στο Πράσινο Κόμμα για να κυβερνήσει.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Εργατικού Κόμματος κέρδισε οριακά μια δεύτερη θητεία στην εξουσία τη Δευτέρα, ενώ η λαϊκιστική δεξιά πέτυχε το καλύτερο εκλογικό της αποτέλεσμα, σε μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία κυριάρχησαν οι ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Με τη νίκη της Αριστεράς, η προσοχή στρέφεται στο πώς το χαλαρό μπλοκ των πέντε πολιτικών κομμάτων, που ονομάζεται συνασπισμός «tutti frutti», θα ασκήσει τη δημοσιονομική πολιτική, την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και το κρατικό ταμείο πλούτου ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της χώρας.

«Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα σαφές αποτέλεσμα. Δείχνει ότι οι κεντροαριστεροί σοσιαλδημοκράτες μπορούν να κερδίσουν εκλογές ακόμη και όταν πνέουν άνεμοι από τη δεξιά», δήλωσε ο Στόερε σε δημοσιογράφους έξω από την επίσημη κατοικία του στο Όσλο.

Από το 2021, οι Εργατικοί κυβερνούσαν με τη βοήθεια μόνο δύο μικρότερων κομμάτων, του Αγροτικού Κόμματος του Κέντρου και της Σοσιαλιστικής Αριστεράς, αλλά τώρα πρέπει επίσης να βασίζονται στους Πράσινους και τους ακροαριστερούς Κόκκινους για να κερδίσουν την πλειοψηφία για τις πολιτικές στο κοινοβούλιο.

Ενώ και τα πέντε κόμματα συμφωνούν ότι ο Στόερε πρέπει να παραμείνει στο αξίωμα, διαφωνούν ως προς τις πολιτικές προτεραιότητες σχετικά με την ενέργεια, το περιβάλλον και τους φόρους.

Οι Εργατικοί αναμένεται να κυβερνήσουν μόνοι τους σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας, κάτι που κατέστη δυνατό επειδή το νορβηγικό κοινοβούλιο έχει μια καθορισμένη, τετραετή θητεία. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές ούτε να διαλύσουν το κοινοβούλιο, πράγμα που σημαίνει ότι τα κόμματα αναγκάζονται να αναζητήσουν συμβιβασμούς εντός της καθορισμένης κοινοβουλευτικής θητείας.

Οι Πράσινοι θέλουν μια σταδιακή κατάργηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Νορβηγίας, με άμεση διακοπή των ερευνών, ενώ η Σοσιαλιστική Αριστερά και το ακροαριστερό Κόμμα του Κόκκινου Κόμματος επιδιώκουν επίσης να περιορίσουν τη βιομηχανία.

Οι Εργατικοί, ωστόσο, και το Αγροτικό Κόμμα του Κέντρου θέλουν και τα δύο να συνεχίσουν να ερευνούν για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπως και τα μεγάλα κόμματα της δεξιάς.

Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο για τον Στόερε και τους Εργατικούς είναι η ψήφιση του Προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2026, στον οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα πέντε κόμματα της αριστεράς.

Ο Στόερε δήλωσε την Τρίτη ότι οι Εργατικοί θα συνεργαστούν με τα άλλα κόμματα για την αναζήτηση λύσεων στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι η Νορβηγία έχει παράδοση στην εξεύρεση συμβιβασμών.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι καθώς προμηθεύει το 1/3 του φυσικού αερίου της Ευρώπης, η Νορβηγία θα πρέπει να συνεχίσει να εξερευνά περισσότερους υδρογονάνθρακες.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε αξιόπιστος εταίρος, αλλά και να προωθούμε τεχνολογικά βήματα, να μειώνουμε τις εκπομπές και να τηρούμε τις κλιματικές μας υποχρεώσεις», είπε.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την προεκλογική του υπόσχεση να μην κάνει συμβιβασμούς στην ένταξη της Νορβηγίας στο ΝΑΤΟ, στη στενή της συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας δεν είναι μέλος, και στην υπεύθυνη οικονομική διαχείριση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Στόερε για την προώθηση μιας κοινής δέσμευσης για ενεργειακή ανεξαρτησία και ένα καθαρό ενεργειακό μέλλον, καθώς και για την υποστήριξη της Ουκρανίας.