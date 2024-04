Νορβηγία: Οι αστυνομικοί θα φέρουν όπλα λόγω απειλής κατά της μουσουλμανικής μειονότητας

Η ηγεσία της αστυνομίας της Νορβηγίας αποφάσισε το Σάββατο, ότι οι αστυνομικοί θα φέρουν όπλα μέχρι νεωτέρας εξαιτίας απειλών που δέχεται η μουσουλμανική κοινότητα.

«Ο γενικός διευθυντής της αστυνομίας αποφάσισε να οπλίσει την αστυνομία σε εθνική κλίμακα από σήμερα, Σάββατο, το απόγευμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Αυτό γίνεται σ' ένα πλαίσιο απειλών που διατυπώνονται εναντίον μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων και της μουσουλμανικής γιορτής Αΐντ ελ-Φιτρ την επόμενη εβδομάδα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.



Η αστυνομία είχαν εξουσιοδοτηθεί αρχικά να φέρουν οπλισμό μεταξύ 9 και 13 Απριλίου λόγω των εορτασμών της μουσουλμανικής εορτής.

«Πρόκειται για απειλές εναντίον τζαμιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ρόαρ Χάνσεν.

Στη σκανδιναβική αυτή χώρα, οι αστυνομικοί γενικά δεν είναι οπλισμένοι, όμως είχαν εξουσιοδοτηθεί να είναι προσωρινά και στη διάρκεια της περιόδου του Πάσχα των Καθολικών, από τις 27 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου, χωρίς να αλλάξει όμως το επίπεδο της απειλής, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο «μέτριο».

