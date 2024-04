Νορβηγία: Σχεδιάζει να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 51 δισ. ευρώ έως το 2036

Η Νορβηγία σχεδιάζει να αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό κατά 600 δισεκατομμύρια NOK (περίπου 51,6 δισ. ευρώ) έως το 2036, γεγονός που θα έθετε τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ, ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση του Όσλο. Η επένδυση προορίζεται ως απάντηση στην αυξανόμενη εχθρότητα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χώρα θα δαπανήσει περίπου 139,6 δισ. ευρώ για τις ένοπλες δυνάμεις της τα επόμενα 12 χρόνια. Το 2036, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της αναμένεται να φτάσει τα 14,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση από 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022.

New Norwegian Long Term Plan on Defence: The Government is proposing a historic increase in defence spending with 600 billion kroner over the next 12 years. All services of the Norwegian Armed Forces will be strengthened. Read more: https://t.co/YDK4xHiUgw pic.twitter.com/X0bXDOdG5T

Επιπλέον, η Νορβηγία θα εκπληρώσει την απαίτηση του ΝΑΤΟ να δαπανήσει το ισοδύναμο του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα φέτος, αν και προηγουμένως εικαζόταν ότι αυτό θα γινόταν το 2026.

Συγκεκριμένα, «η κυβέρνηση δεσμεύεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό, με νέες φρεγάτες, υποβρύχια και άλλα σκάφη. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ένα ισχυρό πακέτο αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου συστήματος αεράμυνας μεγάλης εμβέλειας της Νορβηγίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε σε συνέντευξη Τύπου.

Άλλες επενδύσεις που ανέφερε ήταν η επέκταση των χερσαίων στρατευμάτων από μια ταξιαρχία σε τρεις και η αύξηση του μεγέθους της Εσωτερικής Φρουράς σε 45.000 στρατιώτες. Ο αριθμός των στρατευσίμων θα αυξηθεί κατά 4.600 και οι έφεδροι κατά 13.700. Οι ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να απασχολήσουν επιπλέον 4.600 άτομα προσωπικό.

Norway just released its new massive long term defense spending plan:



Effective doubling in spending by 2036



4,600 more conscripts, 13,700 more reservists and 4,600 more employees



Five new frigates, at least five new submarines, and new class of 10/18 smaller vessels pic.twitter.com/3SvJYoFd8l