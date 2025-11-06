Νορβηγία: Η αστυνομία έκλεισε την έρευνα για πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο του Όσλο

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε την έρευνα για φερόμενες πτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που οδήγησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Όσλο τον Σεπτέμβριο, λέγοντας ότι τα στοιχεία για την παρουσία drones ήταν ανεπαρκή.

Συγκεκριμένα, τα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης έκλεισαν για αρκετές ώρες στις 22-23 Σεπτεμβρίου όταν ο εναέριος χώρος πάνω από τους δύο κόμβους έκλεισε λόγω φερόμενης παρουσίας drones.

Drones έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, οδηγώντας σε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε αρκετές χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν μιλήσει σχετικά με τα επεισόδια για "υβριδικό πόλεμο" από τη Ρωσία. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια

Η νορβηγική αστυνομία ανέφερε πως μίλησε με προσωπικό του αεροδρομίου και εξέτασε βίντεο επιτήρησης στο πλαίσιο της έρευνας, όμως η έρευνα «δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί το αν drones παρατηρήθηκαν πράγματι τη νύχτα της 23ης Σεπτεμβρίου».

Τις ημέρες που ακολούθησαν τα επεισόδια στο Όσλο και στην Κοπεγχάγη, πέντε μικρότερα αεροδρόμια στη Δανία, πολιτικά και στρατιωτικά, έκλεισαν επίσης προσωρινά ενώ μη ταυτοποιημένα drones παρατηρήθηκαν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως δήλωσε η αστυνομία της Δανίας.

Η έρευνα της Δανίας σχετικά με την παρουσία drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα η αστυνομία της Δανίας στο πρακτορείο Reuters.