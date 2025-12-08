Νορβηγία: Αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο - Σύλληψη ενός υπόπτου

Ένας 19χρονος συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για πυροβολισμό που ρίφθηκε, εν μέσω της περιόδου των αγορών για τα Χριστούγεννα, μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο του Όσλο, το οποίο εκκενώθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

"Επιθεωρήσαμε σχεδόν όλο το εμπορικό κέντρο και δεν βρήκαμε κανέναν τραυματία", διευκρίνισε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο εμπορικό κέντρο Storo, στο βόρειο τμήμα του Όσλο, εν μέσω της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ρίφθηκε μόνον ένας πυροβολισμός στο ταβάνι με τουφέκι.

"Τίποτε δεν δείχνει να έγινε μια απόπειρα τραυματισμού κάποιου", διευκρίνισε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αστυνομίας Τορ Γκρέτουμ.

"Ο εμπλεκόμενος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία προτού ριφθεί ο πυροβολισμός", πρόσθεσε.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και ένα μαχαίρι.

Σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο είχαν γρήγορα αναπτυχθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με τον Τορ Γκρέτουμ, ο ύποπτος, του οποίου δεν αποκαλύφθηκε το όνομα ούτε τα κίνητρα, δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και δείχνει να ενήργησε μόνος.

Το εμπορικό κέντρο κατέστη δυνατό να ξανανοίξει αργά σήμερα το πρωί.

Η αστυνομία είχε στήσει μια μικρή περίμετρο ασφαλείας και μέλη της θα παραμείνουν στο σημείο.