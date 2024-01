Νικητής στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, στην πολιτεία Αϊόβα, ανεδείχθη ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον ίδιο να δηλώνει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ότι οι Αμερικανοί πρέπει να «ενωθούν».

«Νομίζω πως τώρα είναι καιρός όλοι μας, η χώρα μας να ενωθεί (...). Είτε πρόκειται για Ρεπουμπλικάνους, Δημοκρατικούς, φιλελεύθερους, ή συντηρητικούς», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είναι γνωστός για τη συνήθως επιθετική ρητορική του, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Ντε Μόιν, σε αυτή τη μεσοδυτική πολιτεία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η καθαρή νίκη που κατήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία στην Αϊόβα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ σημαίνει πως βρίσκεται «καθαρά μπροστά» στην κούρσα, πως είναι το φαβορί, εκτίμησε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και ο ίδιος υποψήφιος για την επανεκλογή του, καθώς αναγγέλλεται επανάληψη της αναμέτρησής τους το 2020.

«Είναι το καθαρό φαβορί της άλλης πλευράς σε αυτό το σημείο», διαπίστωσε ο κ. Μπάιντεν μέσω X (του πρώην Twitter), καλώντας όσους Αμερικανούς τάσσονται υπέρ του να συνεισφέρουν χρήματα.

Ο Βίβεκ Ραμασουάμι ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι εγκαταλείπει την κούρσα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τασσόμενος υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, θριαμβευτή της πρώτης εσωκομματικής ψηφοφορίας, που διεξήχθη στην Άιοβα.

«Θα αναστείλουμε την εκστρατεία μας για την προεδρία», ξεκαθάρισε ο κ. Ραμασουάμι, καθώς ο επιχειρηματίας δεν έλαβε παρά περίπου το 7% των ψήφων, κατά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

This entire campaign is about speaking the TRUTH. We did not achieve our goal tonight & we need an America-First patriot in the White House. The people spoke loud & clear about who they want. Tonight I am suspending my campaign and endorsing Donald J. Trump and will do everything…