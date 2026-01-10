Νικαράγουα: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους (pics)

Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απελευθέρωσε δεκάδες ανθρώπους, αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανάγκουα ζήτησε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε σήμερα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στη Μανάγκουα, εξέφρασε χθες, σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, τη λύπη της για το γεγονός ότι «περισσότεροι από 60 άνθρωποι» εξακολουθούν να «κρατούνται άδικα» στη Νικαράγουα, ενώ η Βενεζουέλα απελευθέρωσε «μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων».
Στην επίσημη ιστοσελίδα της 19 Digital, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι «δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στο εθνικό σωφρονιστικό σύστημα επέστρεψαν στο σπίτι τους και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους».
🇳🇮🇺🇸 | DICTADURA DE NICARAGUA LIBERA PRESOS POLÍTICOS, EN MEDIO DE PRESIÓN DE EE.UU.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 10, 2026
COBERTURA DE @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/0rYDjuGIuH
#LOULTIMO Régimen en #Nicaragua citó desde las 8am a familiares de presos políticos a la Modelo de Tipitapa. Se espera liberación, luego que #EEUU exigió al régimen ayer liberar a más de 60 presos y a los desaparecidos https://t.co/c5dRYgSQCt pic.twitter.com/9rZ88sLhEk— 100% NOTICIAS (@100noticiastv) January 10, 2026