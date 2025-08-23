Νιγηρία: Τουλάχιστον 35 νεκροί σε επίθεση ενόπλων

Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι σκότωσε τουλάχιστον 35 ισλαμιστές ένοπλους σε αεροπορικές επιδρομές κοντά στα σύνορα με το Καμερούν το Σάββατο, μετά από πληροφορίες ότι η ομάδα σχεδίαζε επίθεση εναντίον χερσαίων δυνάμεων.

Οι επιδρομές είχαν ως στόχο τέσσερα σημεία συγκέντρωσης, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της πολεμικής αεροπορίας Εχίμεν Ετζοντάμε, ο οποίος πρόσθεσε ότι αργότερα αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τις δυνάμεις που επιβεβαίωσαν ότι η περιοχή είχε ασφαλιστεί.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας εντατικής εκστρατείας στη βορειοανατολική περιοχή, όπου ο στρατός ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκότωσε 592 ένοπλους σε οκτώ μήνες, ξεπερνώντας τα επιχειρησιακά κέρδη που είχαν επιτευχθεί το 2024.