Νετανιάχου: Θα συζητήσω με τον Τραμπ για το Ιράν και την επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι, κατά την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ γνώριζε πως το Ιράν διεξήγαγε πρόσφατα «ασκήσεις», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν πραγματοποίησε πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, τη δεύτερη τέτοια άσκηση μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Οι δυτικές δυνάμεις θεωρούν το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν τόσο ως συμβατική στρατιωτική απειλή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή όσο και ως πιθανό μέσο μεταφοράς πυρηνικών όπλων, σε περίπτωση που η Τεχεράνη τα αναπτύξει. Το Ιράν αρνείται ότι έχει πρόθεση να κατασκευάσει ατομικές βόμβες.

Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της ανατολικής Μεσογείου - Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου - έχουν ενισχυθεί την τελευταία δεκαετία, με κοινό παρονομαστή τις ανησυχίες για την επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν επιδιώκει αντιπαράθεση

Παρά τα «μεγάλα επιτεύγματα» κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου με το Ιράν τον Ιούνιο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι βασικές προσδοκίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ από την Τεχεράνη παραμένουν αμετάβλητες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του επιπέδου εμπλουτισμού ουρανίου.

«Προφανώς θα είναι ένα από τα θέματα των συζητήσεών μας», είπε αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας: «Δεν επιδιώκουμε αντιπαράθεση με το Ιράν, αλλά σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη».

Ωστόσο, τόνισε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί η μετάβαση στην επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, καθώς και η αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, της οποίας οι τρομοκράτες στηρίζονται από το Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην «επιθυμία του Ισραήλ να δει έναν σταθερό και κυρίαρχο Λίβανο», καθώς και στις προσπάθειες για την αποτροπή του αποκλεισμού της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίες πρόσκεινται στο Ιράν.