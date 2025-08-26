Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας στις 16:00 σήμερα για να συζητήσει τη Γάζα και τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας για τους ομήρους, σύμφωνα με τα όσα είπε το γραφείο του στην εφημερίδα The Times of Israel.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν επιβεβαίωσε το αν ο Νετανιάχου θα θέσει το θέμα της πρότασης για την κατάπαυση του πυρός και τη σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα, αν και τα εβραϊκά ΜΜΕ αναφέρουν ότι δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ να επαναλάβει τις συνομιλίες για μια συνολική συμφωνία που θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα τερματίζει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ, ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του στο σχέδιο που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας.

Λέγεται ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την τοποθεσία του επόμενου γύρου συνομιλιών, με το χρονοδιάγραμμά τους και τη σύνθεση της ισραηλινής αντιπροσωπείας να μην έχουν ακόμη αποφασιστεί.