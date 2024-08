Νετανιάχου: Στην πρώτη φάση της συμφωνίας πρέπει να απελευθερωθεί ο μέγιστος αριθμός ομήρων

Την αποφασιστικότητά του να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να απελευθερωθεί ο μέγιστος αριθμός Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς εξέφρασε με δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στο Τελ Αβίβ

Αναλυτικά στη δήλωση του που ανάρτησε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ» ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε:

«Είχα μια καλή και σημαντική συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν.Πραγματικά, εκτιμώ τις προσπάθειες των ΗΠΑ για άμυνα ενάντια στον ιρανικό άξονα. Αυτό είναι σημαντικό, φυσικά, για το κράτος του Ισραήλ.

Εκτιμώ επίσης ιδιαίτερα την κατανόηση που έδειξαν οι ΗΠΑ για τα ζωτικά μας συμφέροντα ασφαλείας στο πλαίσιο των κοινών μας προσπαθειών για την απελευθέρωση των ομήρων μας. Θα ήθελα να τονίσω:

Οι προσπάθειες για την απελευθέρωση ενός μέγιστου αριθμού ζωντανών ομήρων, βρίσκονται ήδη στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας».

Νωρίτερα, σε επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ισραηλινού πρωθυπουργού, τονίστηκε ότι «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην τρέχουσα αμερικανική πρόταση για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, στις οποίες επιμένει σθεναρά».

The meeting between Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary Antony Blinken has concluded; the meeting was positive and was held in a good atmosphere. pic.twitter.com/vVfnWvi9ih