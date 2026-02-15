Νετανιάχου: Στα επόμενα 7 χρόνια θα επιδιώξουμε να τερματίσουμε τη στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ

Σχέδιο για την πλήρη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ εντός των επόμενων επτά ετών ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Όπως τόνισε, «το Ισραήλ θα πρέπει να είναι αυτάρκης και να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις».

Αναφερόμενος στο Ιράν και στην ενδεχόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε τη θέση του Ισραήλ, το οποίο δεν ζητά απλώς να διακοπεί η πρόοδος στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά τη διάλυσή του.

Όπως είπε στον Ντόναλντ Τραμπ, «οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει τη διάλυση της πυρηνικής υποδομής του Ιράν, όχι μόνο τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού».

Μιλώντας στην ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Σημαντικότερων Αμερικανικο-Εβραϊκών Οργανώσεων, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει ακόμη να «ολοκληρώσει το έργο» της καταστροφής όλων των σηράγγων στη Γάζα. «Το Ισραήλ», είπε, «έχει ήδη διαλύσει 150 χλμ. από τα περίπου 500 χλμ.».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει την «καταστροφή» της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η πρώτη προϋπόθεση για μια συμφωνία είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συνάντησή του αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώπιον της Διάσκεψης των προέδρων αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ.

«Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ικανότητα εμπλουτισμού, δεν πρόκειται απλά για τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά για τη διάλυση των εξοπλισμών και των υποδομών που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ζητεί μια συμφωνία για το πρόγραμμα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως και «τη διάλυση του άξονα της τρομοκρατίας που έχτισε το Ιράν», αναφερόμενος στις ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

«Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επιθεωρήσεις, ουσιαστικές επιθεωρήσεις, όχι επιθεωρήσεις έπειτα από προειδοποίηση, αλλά αποτελεσματικές επιθεωρήσεις για όλα τα παραπάνω», δήλωσε. «Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά για την υλοποίηση της συμφωνίας».