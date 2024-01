Νετανιάχου: Ψευδής και εξωφρενικός ο ισχυρισμός ότι διαπράττουμε γενοκτονία

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεσμεύεται από το Διεθνές Δίκαιο, αφού το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε τη χώρα να λάβει μέτρα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας στον πόλεμό του στη Γάζα, αλλά επανέλαβε ότι έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Απαντώντας σε μια υπόθεση που ασκήθηκε από τη Νότια Αφρική, ο Νετανάχιου είπε ότι η κατηγορία της γενοκτονίας ήταν «εξωφρενική».

Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people.



Like every country, Israel has an inherent right to defend itself.



The vile attempt to deny Israel this fundamental right…