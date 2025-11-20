Νετανιάχου: Πολύ μικρή, αν όχι ανύπαρκτη, η πιθανότητα να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35, είμαστε αντίθετοι

Την πλήρη αντίθεση της χώρας του στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μάλιστα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόκτησή τους και από τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ότι στην περίπτωση της Άγκυρας, αυτή θα ήταν «ακόμη πιο έντονη».

Σε δηλώσεις του στο κανάλι Telegram Abu Ali Express την Πέμπτη ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν πιστεύει πως τα F-35 θα πωληθούν στην Τουρκία.

Netanyahu on Türkiye:



Supplying F-35s to them isn’t something that will happen anytime soon—if it happens at all.



Our position on this issue is like our position on supplying them to Saudi Arabia—only on steroids. pic.twitter.com/1KorvpCuR1 — Clash Report (@clashreport) November 20, 2025

«Κατανοώ ότι αυτή η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, αν όχι ανύπαρκτη. Η θέση μας σχετικά με το ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας και των F-35 -η Σαουδική Αραβία δεν είναι σε κατάσταση αντιπαράθεσης με εμάς- θα ήταν η ίδια αλλά πολύ ενισχυμένη όταν πρόκειται για την Τουρκία», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Σχετικά με τη Σαουδική Αραβία και την απόκτηση των προηγμένων μαχητικών ο Νετανιάχου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει το ποιοτικό πλεονέκτημα.

«Δεν μας ρώτησαν πριν από την πώληση των F-35, αλλά μόλις αυτό συνέβη, μίλησα με τον Μάρκο Ρούμπιο και το επιβεβαίωσα. Ο Μπιν Σαλμάν δεν έλαβε από τον πρόεδρο Τραμπ όλα όσα ήθελε», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει F-35 και ότι ο αμερικανικός νόμος εγγυάται στο Ισραήλ «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα» στην περιοχή.

«Είμαι ''προσεκτικά αισιόδοξος'' για τις πιθανότητες ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Νετανιάχου στο Abu Ali Express. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Πηγή: Jerusalem Post