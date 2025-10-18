Νετανιάχου: Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Η δήλωση αντικρούει προηγούμενη ανακοίνωση της πρεσβείας της Παλαιστίνης στην Αίγυπτο, η οποία είχε αναφέρει ότι το πέρασμα θα άνοιγε τη Δευτέρα.

«Το πέρασμα, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, θα επιτρέψει στους Παλαιστίνιους που διαμένουν στην Αίγυπτο να επιστρέψουν στη Γάζα», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζει εάν θα επιτρεπόταν επίσης η διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας από το πέρασμα.

Από την αμερικανικής μεσολάβησης παύση των εχθροπραξιών έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, περίπου 560 τόνοι τροφίμων εισέρχονται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας κατά μέσο όρο.