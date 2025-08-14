Νετανιάχου: Πέντε αδιαπραγμάτευτες αρχές για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τους πέντε αδιαπραγμάτευτους όρους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως αποφασίστηκαν πριν από μία εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του, η συμφωνία για το τέλος των επιθέσεων προϋποθέτει πέντε βασικές αρχές.

Αφοπλισμό της Χαμάς.

Επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, με απαγόρευση παραγωγής ή λαθρεμπορίου όπλων στην περιοχή.

Διατήρηση ισραηλινής ασφάλειας στη Γάζα, περιλαμβανομένου του ελέγχου της περιμέτρου ασφαλείας.

Δημιουργία εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης, που δεν θα ελέγχεται ούτε από τη Χαμάς ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή και δεν θα προωθεί, χρηματοδοτεί ή υποκινεί την τρομοκρατία.

«Αυτές οι πέντε αρχές θα διασφαλίσουν την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της λέξης "νίκη"», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει σε ξένα μέσα εξήγησε τη στρατηγική του, τονίζοντας ότι «έχουμε περίπου το 70-75% [της Γάζας] υπό ισραηλινό έλεγχο, στρατιωτικό έλεγχο. Αλλά έχουμε δύο εναπομείναντα οχυρά [της Χαμάς]. Αυτά είναι η πόλη της Γάζας και τα κεντρικά στρατόπεδα της Mawasi [ανθρωπιστική ζώνη]».

Σε ερώτηση, μάλιστα, αναφορικά με το εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο, ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι: «το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει για την επιχείρηση είναι αρκετά σύντομο», προσθέτοντας ότι «θέλουμε, πρώτα απ' όλα, να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες και να μεταφερθούν εκεί εγκαταστάσεις, ώστε ο άμαχος πληθυσμός της πόλης της Γάζας να μπορεί να μετακινηθεί».

«Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα αρκετά σύντομο χρονοδιάγραμμα, επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε.