Νετανιάχου: Παραχωρεί δύο συνεντεύξεις Τύπου την Κυριακή για ισραηλινό και ξένο Τύπο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παραχωρήσει δύο συνεντεύξεις Τύπου την Κυριακή για τα ισραηλινά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η πρώτη συνέντευξη Τύπου θα αφορά τον ξένο Τύπο και είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Κυριακής. Θα ακολουθήσει νέα συνέντευξη Τύπου, για τα ισραηλινά ΜΜΕ αυτή τη φορά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ και θα μεταδοθεί ζωντανά.

IDF: Δύο ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας πέρασαν στο Ισραήλ - Έχει προσπάθεια αναχαίτισης

Παράλληλα, το Σάββατο οι IDF ανακοίνωσαν ότι δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας πέρασαν στο Ισραήλ.

Η αντιαεροπορική άμυνα έκανε προσπάθειες για την αναχαίτιση και την κατάρριψή τους, αλλά τα αποτελέσματα τελούν υπό επεξεργασία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές ή τραυματίες.