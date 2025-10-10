Νετανιάχου: Οι IDF θα παραμείνουν στη Γάζα-Θα επιστρέψουν όλοι οι όμηροι τις επόμενες μέρες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς έως ότου η οργάνωση αποστρατιωτικοποιηθεί.

Τόνισε επίσης ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα την επομένη της έγκρισης από την κυβέρνησή του της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ότι δεν άκουσε όσους υποστήριζαν ότι θα ήταν αδύνατο να επιστρέψουν οι όμηροι στην πατρίδα τους.

«Πίστευα ότι αν ασκούσαμε ισχυρή στρατιωτική πίεση, σε συνδυασμό με ισχυρή διπλωματική πίεση, θα καταφέρναμε σίγουρα να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας», είπε

«Και αυτό ακριβώς κάναμε».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι αντιμετώπισε έντονη εσωτερική και διεθνή πίεση — να μην εισέλθει στη Ράφα, να μην καταλάβει τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, να μην επιχειρήσει σε άλλα θέατρα, να τερματίσει τον πόλεμο και να αποχωρήσει από τη Γάζα, ενώ η Χάμας, η Χεζμπολάχ και άλλοι εχθροί ήταν «στο αποκορύφωμα της δύναμής τους».

Μια σκέψη καθοδήγησε τη λήψη της απόφασής του, λέει ο Νετανιάχου: «Η ασφάλεια του Ισραήλ».

«Αυτό σημαίνει την επίτευξη των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των ομήρων, της εξάλειψης της βαλλιστικής και πυρηνικής απειλής από το Ιράν που έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας εδώ, και της διάσπασης του ιρανικού άξονα, του οποίου η Χαμάς αποτελεί κεντρικό συστατικό».

Παράλληλα, συνέχισε να επιτίθεται σε αναλυτές και δημοσιογράφους που υποστήριξαν, όπως λέει, «ότι δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν οι υπόλοιποι όμηροι χωρίς να υποκύψουμε στο κύριο αίτημα της Χάμας — ότι ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει εντελώς από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ασφαλείας, του διαδρόμου Φιλαδέλφειας και του κυρίαρχου εδάφους, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται».

Τόνισε ότι ήξερε ότι αν ο IDF εισέλθει στο τελευταίο σημαντικό οχυρό της Χαμάς, την πόλη της Γάζας, «η Χαμάς θα θέλει να σώσει την εξουσία της».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ήξερε ότι αν προστεθεί μαζική διπλωματική πίεση «από τον μεγάλο μας φίλο, τον Πρόεδρο Τραμπ, αυτός ο ισχυρός συνδυασμός θα αναγκάσει τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας, ενώ ο IDF θα παραμείνει βαθιά μέσα στη Λωρίδα και θα κρατήσει όλες τις βασικές θέσεις».

Υποσχέθηκε επίσης ότι στα επόμενα στάδια «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί». Ο Νετανιάχου απείλησε τη Χαμάς για το θέμα αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ξαναρχίσει ο πόλεμος, αν δεν συμμορφωθεί. «Αν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, θαυμάσια. Αν όχι, θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο».