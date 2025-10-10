Νετανιάχου: Ο Τραμπ άξιζε να κερδίσει το Νόμπελ για την Ειρήνη

Επικριτικός απέναντι στην Επιτροπή Νόμπελ, η οποία αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και όχι στον Τραμπ, για τη συμβολή του στη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, εμφανίστηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η Επιτροπή Νόμπελ μιλάει για ειρήνη», γράφει και προσθέτει πως «ο Πρόεδρος Τραμπ το πραγματοποιεί».

The Nobel Committee talks about peace. President @realDonaldTrump makes it happen.

The facts speak for themselves. President #Trump deserves it.#PeaceThroughStrength https://t.co/hnvyfy2TaN — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 10, 2025

Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωση στήριξης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουλανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εξέδωσε το Φόρουμ Οικογενειών των Ισραηλινών Ομήρων, επισημαίνοντας ότι είχε προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Στην ανακοίνωση, το Φόρουμ δήλωσε πως, «αν και η Επιτροπή Νόμπελ επέλεξε διαφορετικό νικητή φέτος, η αλήθεια παραμένει σαφής και αδιαμφισβήτητη: Κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει συμβάλει περισσότερο στην ειρήνη στον κόσμο από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ».

Ακόμη, το Φόρουμ τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «εργάζεται ακατάπαυστα, ακόμη και αυτή τη στιγμή», για την απελευθέρωση των ομήρων, υπογραμμίζοντας ότι «οι πρωτοφανείς επιτυχίες του στην προώθηση της πολιτικής ειρήνης τον τελευταίο χρόνο μιλούν από μόνες τους».

Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι «κανένα βραβείο ή η απουσία αυτού δεν μπορεί να μειώσει τον βαθύ αντίκτυπο που έχει ασκήσει στις οικογένειές μας και στην παγκόσμια ειρήνη».