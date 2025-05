Νετανιάχου: Ο πληθυσμός της Γάζας θα μετακινηθεί για τη δική του προστασία - Στόχος η ήττα της Χαμάς

«Μια νέα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας θα είναι μια εντατική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα (05/05), χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πόσα εδάφη του θύλακα σκοπεύει να καταλάβει.

«Ο πληθυσμός θα μετακινηθεί, για τη δική του προστασία» ανέφερε ο Νετανιάχου σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν θα πάνε στη Γάζα, να εξαπολύσουν επιδρομές και μετά να υποχωρήσουν. «Ακριβώς το αντίθετο από αυτό», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Κυριακής (04/05), το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης του Ισραήλ ενέκρινε την επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να περιλάβουν «την κατάκτηση» του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ παράλληλα θα εξακολουθήσει να προωθεί «την εθελοντική αποχώρηση» των κατοίκων του, ανέφεραν τη Δευτέρα επίσημες πηγές.

Παράλληλα, αντίποινα εναντίον των Χούθι της Υεμένης, μετά την εκτόξευση πυραύλου που έπληξε την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, υποισχέθηκε την Κυριακή (04/05) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στους Χούθι και στους Ιρανούς «αφέντες» τους.

«Οι επιθέσεις των Χούθι εκπορεύονται από το Ιράν», τόνισε ο Νετανιάχου με ανάρτηση στο X.

«Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του βασικού αεροδρομίου μας ΚΑΙ, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας, στους Ιρανούς αφέντες τρομοκράτες τους», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

President Trump is absolutely right!



Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI