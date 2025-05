Νετανιάχου: Μέσα στο 2025 υπογράφουμε την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου και Ισραήλ - Προανήγγειλε νέα τριμερή με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη

Στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή (04/05) στην Ιερουσαλήμ, και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη βρέθηκαν τόσο διπλωματικά και θέματα ασφάλειας όσο και η υπογραφή της ηλεκτρικής σύνδεσης ανάμεσα στα δύο κράτη.

Συγκεκριμένα, τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, επιθυμεί να φιλοξενήσει σύντομα στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανέφερε στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «θέλουμε επίσης να έχουμε μια τριμερή συνάντηση στο Ισραήλ μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας. Το έχουμε κάνει αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε να την ανανεώσουμε το συντομότερο δυνατό και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε».

Επίσης, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι συμφώνησε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να υπογραφεί εντός του 2025 η συμφωνία για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου - Ισραήλ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, with Cypriot @PresidentCYP Nikos @Christodulides. They first met privately and then held an expanded meeting. 🇮🇱🇨🇾https://t.co/gEXRAgqHqG pic.twitter.com/JbCDB3mqrm