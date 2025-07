Νετανιάχου κατά Στάρμερ: Ανταμείβει την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς και τιμωρεί τα θύματά της

«Βολές» κατά του Κιρ Στάρμερ εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου για την απόφασή του Βρετανού πρωθυπουργού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος από το Σεπτέμβριο ακολουθώντας τα χνάρια της Γαλλίας, κατηγορώντας τον ότι αντάμειψε «την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς και τιμώρησε τα θύματά της».

«Ένα τζιχαντιστικό κράτος στα σύνορα με το Ισραήλ σήμερα θα απειλήσει τη Βρετανία αύριο», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.



A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.



Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen."