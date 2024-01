Νετανιάχου: Κανείς δεν θα μας σταματήσει στον πόλεμο στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι «κανείς» δεν θα σταματήσει τη χώρα του στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας απαντώντας στην επιδρομή στο ισραηλινό έδαφος και στις φρικαλεότητες των τρομοκρατών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

«Κανείς δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη, ούτε ο Άξονας του Κακού, ούτε κανείς άλλος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος ειδικότερα στο αίτημα της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ ).

Η Νότια Αφρική κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή το Ισραήλ απάντησε σε σκληρή γλώσσα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα στείλει έγγραφα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, προκειμένου να ενισχυθεί ο ισχυρισμός της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να προμηθεύει έγγραφα, κυρίως οπτικό υλικό, για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα. «Πιστεύω ότι το Ισραήλ θα καταδικαστεί. Εμπιστευόμαστε στη δικαιοσύνη του Διεθνούς Δικαστηρίου», υποστήριξε.

«Ο πρόεδρος της Τουρκίας, της χώρας που πραγματοποίησε τη Γενοκτονία των Αρμενίων και νόμιζε ότι ο κόσμος θα το βούλωνε, είναι "περήφανος" σήμερα που παρέδωσε στο Δικαστήριο της Χάγης υλικό που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατζ, στην πλατφόρμα X.

«Σας ακούσαμε. Δεν έχουμε ξεχάσει το Ολοκαύτωμα των Αρμενίων και τις σφαγές των Κούρδων της Τουρκίας. Εσείς είστε οι πραγματικοί δράστες της γενοκτονίας. Υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας από τους βάρβαρους φίλους σας», υπογράμμισε.

