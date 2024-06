Νετανιάχου: Καμία κατάπαυση του πυρός πριν την ολοκληρωτική εξουδετέρωση των τρομοκρατών της Χαμάς

Η οποιαδήποτε συζήτηση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως προτείνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο τριών φάσεων προϋποθέτει την ολοκληρωτική εξουδετέρωση των τρομοκρατών της Χαμάς, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το γραφείο του, αναφέρεται ρητά ότι «η αναφορά ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός πριν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι, είναι λόγος να μην εκκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου».

The Prime Minister's Office:



Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.