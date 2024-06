Δημοσκόπηση - Βρετανία: Μπροστά οι Εργατικοί με 500 από τις 650 έδρες

Συντριπτική πλειοψηφία φέρεται να κερδίζει το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ, καθώς σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση των Electoral Calculus και Find Out Now found οι Εργατικοί αναμένεται να εξασφαλίσουν 476 έδρες – 150 περισσότερες από όσες χρειάζονται για την αυτοδυναμία στη Βουλή των Κοινοτήτων των 650 εδρών.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία μετείχαν πάνω από 10.000 ψηφοφόροι, οι Τόρηδες του πρωθυπουργού Σούνακ απειλούνται με το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα της ιστορίας τους εξασφαλίζοντας 66 έδρες – μόλις επτά περισσότερες από τους Ελεύθερους Δημοκράτες.

🚨 BREAKING: The first general election MRP poll in seats



🔴 LAB: 476

🔵 CON: 66

🟠 LD: 59

🟢 Green: 2

🟣 Reform: 0



10,000 people

Via @ElectCalculus & @findoutnow