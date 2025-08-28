Νετανιάχου: Το Ισραήλ συζητά τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτή τη στιγμή» συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στο Ισραήλ, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Παραδέχτηκε έτσι για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.

Επίσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε τη χρήση στρατιωτική επέμβαση επειδή «δεν είναι αφελής». «Καταλαβαίνω με ποιον έχουμε να κάνουμε, με τι έχουμε να κάνουμε, και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε βία», είπε, σύμφωνα με τους Times of Israel και πρόσθεσε: «Είπα στον πρόεδρο Τραμπ: και οι δύο πιστεύουμε στην ίδια αρχή - λέγεται ειρήνη μέσω της δύναμης. Πρώτα έρχεται η δύναμη και μετά η ειρήνη. Έτσι ισχύει, σίγουρα στην περιοχή μας, αλλά όχι μόνο εδώ. Πρώτα και κύρια, όμως, στην περιοχή μας».

Το Ισραήλ επικεντρώνεται σε τρεις στόχους σχετικά με τους Δρούζους στη Συρία: την προστασία της κοινότητας στη Σουέιντα και σε άλλες περιοχές, τη διασφάλιση ύπαρξης αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης νότια της Δαμασκού και τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την αποστολή βοήθειας στους Δρούζους στη νότια Συρία.

Το κέντρο επιχειρήσεων βρίσκεται στο συγκρότημα κατοικιών του ηγέτη των Ισραηλινών Δρούζων, Σεΐχη Μουαφάκ Ταρίφ, που ηγείται της κοινότητας των 150.000 ατόμων.

Το συριακό πρακτορείο Sana είχε μεταδώσει ότι στις 19 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε στο Παρίσι με μια ισραηλινή αντιπροσωπεία και συζήτησαν θέματα σχετικά με «την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και τη νότια Συρία». Το Ισραήλ δεν είχε επιβεβαιώσει αυτές τις επαφές.

Ισραήλ και Συρία είναι θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.