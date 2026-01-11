Times of Israel

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα γίνουν ξανά εταίροι μετά την πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Στέλνουμε δύναμη στους ηρωικούς και θαρραλέους πολίτες του Ιράν - και μόλις το καθεστώς πέσει, θα κάνουμε καλά πράγματα μαζί για το όφελος και των δύο λαών», είπε, σύμφωνα με το γραφείο του.

«Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από το ζυγό της τυραννίας», συνεχίζει ο Νετανιάχου, καθώς οι αντι-καθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζουν να εξαπλώνονται, συνοδευόμενες από αυξανόμενο αριθμό νεκρών. «Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, το Ισραήλ και το Ιράν θα γίνουν ξανά πιστοί εταίροι στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος ευημερίας και ειρήνης».

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε ότι το Ιράν θα πλήξει στόχους στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν στη χώρα.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για την πιθανότητα οποιασδήποτε αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, ανέφερε το Reuters.



