Νετανιάχου: Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα στο νοσοκομείο Νάσερ - Ο πόλεμός μας είναι κατά της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ λυπάται βαθιά για αυτό που περιέγραψε ως «τραγικό ατύχημα», το οποίο συνέβη στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τη Δευτέρα.

«Ο πόλεμός μας είναι κατά των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας», δήλωσε ο Νετανιάχου.

IDF: Παραδέχονται λανθασμένη επίθεση σε νοσοκομείο που είχε ως πλήγμα δημοσιογράφους - Έρευνα για το περιστατικό

Οι IDF παραδέχτηκαν τη Δευτέρα ότι επιτέθηκαν κατά λάθος στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώνοντας δημοσιογράφους, κάποιοι από τους οποίους εργάζονταν στο Reuters.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, ο στρατός παραδέχτηκε ότι η επίθεση στο νοσοκομείο είχε εγκριθεί, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος στόχος της Χαμάς στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι διερευνά την επίθεση, πράγμα που σημαίνει ότι σημαντικά στοιχεία της επίθεσης και τα αποτελέσματά της θεωρούνται σοβαρό λάθος.

Οι IDF δήλωσαν ότι δεν είχαν την πρόθεση να βλάψουν δημοσιογράφους ή αθώους Παλαιστίνιους πολίτες.

Άμεση έρευνα διέταξε ο αρχηγός των IDF

Από τη μεριά του, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο αρχηγός των IDF Εγιάλ Ζαμίρ διέταξε άμεση έρευνα για τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ το πρωί της Δευτέρας στο νότιο τμήμα της Γάζας και «εξέφρασε τη λύπη του» για τις απώλειες αμάχων

Οι IDF επιβεβαιώνουν ότι στρατεύματα πραγματοποίησαν επιχείρηση στην περιοχή, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, προκάλεσε το θάνατο 20 ατόμων. Μεταξύ των νεκρών φέρεται να βρίσκονται και τέσσερις δημοσιογράφοι.

«Οι IDF εκφράζουν τη λύπη τους για τυχόν ζημιά σε αθώους [αμάχους] και σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει δημοσιογράφους», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι καταβάλλει προσπάθειες για «την ελαχιστοποίηση της ζημιάς σε αυτούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των δυνάμεών μας».