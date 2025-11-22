Νετανιάχου: Η Χαμάς παραβίασε ξανά την εκεχειρία - Νέες ισραηλινές επιδρομες στη Γάζα

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι πέντε ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας για άλλη μια φορά.

Το Ισραήλ εξόντωσε πέντε ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς σε αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα σήμερα, ως απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με ανάρτηση του γραφείου του πρωθυπουργού Νετανιάχου στο X.

Prime Minister's Office:



Today, Hamas violated the ceasefire again, sending a terrorist into Israel held territory to attack IDF soldiers. In response, Israel eliminated five senior Hamas terrorists. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 22, 2025

«Η Χαμάς παραβίασε ξανά την εκεχειρία στη Γάζα»

«Σήμερα, η Χαμάς παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία, στέλνοντας έναν τρομοκράτη σε έδαφος που ελέγχεται από το Ισραήλ για να επιτεθεί σε στρατιώτες των IDF. Σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε ανώτερους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρει η ανάρτηση.

«Το Ισραήλ τήρησε πλήρως την εκεχειρία, η Χαμάς όχι», συνεχίζει η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι «δεκάδες» τρομοκράτες της Χαμάς διέσχισαν την πλευρά της γραμμής αποχώρησης στη Γάζα που ελέγχεται από τους IDF από την έναρξη της εκεχειρίας.

«Καλούμε εκ νέου τους μεσολαβητές να επιμείνουν ώστε η Χαμάς να τηρήσει την εκεχειρία και το 20 σημείων σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει αμέσως τις τρεις σορούς των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά και να ολοκληρώσει τον αφοπλισμό της, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», καταλήγει η ανάρτηση.