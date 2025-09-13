Νετανιάχου: Η εξόντωση των ηγετών της Χαμάς θα τερμάτιζε τον πόλεμο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι η εξόντωση των ηγετών της Χαμάς θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Γάζα έπειτα από τα πρόσφατα αεροπορικά πλήγματα στην Ντόχα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Ντόχα, ενέργεια που καταδικάστηκε από το Κατάρ, το οποίο έχει λειτουργήσει ως ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ένας γιος του εξόριστου ηγέτη της στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια. Ωστόσο, οι ανώτεροι ηγέτες της οργάνωσης και μέλη της διαπραγματευτικής της ομάδας επιβίωσαν. Το Κατάρ δήλωσε ότι ένα μέλος των δικών του υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας σκοτώθηκε επίσης.

«Οι τρομοκράτες ηγέτες της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν νοιάζονται για τον λαό της Γάζας. Μπλόκαραν όλες τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός ώστε να παρατείνουν τον πόλεμο επ’ αόριστον», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

The Hamas terrorists chiefs living in Qatar don't care about the people in Gaza.



They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war.



Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 13, 2025

Το Ισραήλ απαιτεί η Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους που κρατά στη Γάζα και να καταθέσει τα όπλα.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους χωρίς μια συμφωνία που να προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, και ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της έως ότου οι Παλαιστίνιοι αποκτήσουν ανεξάρτητο κράτος.