Νετανιάχου: Το χρονικό πλαίσιο για μια συμφωνία με τη Χαμάς έχει περάσει

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας μερικής εκεχειρίας με τη Χαμάς και συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, αναφέροντας ότι το χρονικό πλαίσιο για μια τέτοια συμφωνία «έχει περάσει».

Σε συνέντευξή του στο κανάλι i24 την Τρίτη, επικαλέστηκε τη χθεσινή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη για συμφωνία.

«Ακούσατε τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Νετανιάχου όταν ερωτήθηκε σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για μερική κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων, τονίζοντας: «Πιστεύω ότι έχει περάσει».

«Κάναμε κάθε είδους προσπάθειες», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες: «Προχωρήσαμε πολύ. Μας έγινε σαφές ότι απλώς μας παραπλανούν».

Και συμπλήρωσε: «Σε κάθε περίπτωση, πολλοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα παραμείνουν στα χέρια τους», φαινομενικά αναφερόμενος σε προηγούμενη πρόταση για μερική συμφωνία, η οποία θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και τα πτώματα 18 ακόμη. «Τους θέλω όλους — τόσο τους ζωντανούς όσο και τους πεσόντες», είπε.

Τα σχόλιά του μεταδόθηκαν λίγο μετά την ανακοίνωση της Αιγύπτου ότι εργάζεται για την αναβίωση σχεδίων για συμφωνία 60 ημερών για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου επιτέθηκε στους πρώην αρχηγούς ασφαλείας που τον επέκριναν χαρακτηρίζοντάς τους πικραμένους αριστερούς με «παράνομη ρητορική».

Τα σχόλιά του έρχονται σε απάντηση στο ερώτημα σχετικά με την ακρίβεια αναφορών ότι υπήρχαν εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Επιπλέον, σε απάντηση στην απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, ο Νετανιάχου απείλησε να διακόψει τις εξαγωγές ισραηλινών όπλων προς τη Γερμανία.

Τέλος, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια «ιστορική και πνευματική αποστολή» και ότι είναι «πολύ» δεμένος με το όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ» — ένα όραμα που περιλαμβάνει εδάφη που προορίζονται για μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, καθώς και ενδεχομένως περιοχές που σήμερα ανήκουν στην Ιορδανία και την Αίγυπτο.