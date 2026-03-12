Νετανιάχου για Χαμενεΐ: Εξαλείψαμε τον παλιό τύραννο, ο νέος δεν τολμά να εμφανιστεί - Είναι μαριονέτα

«Το Ισραήλ συντρίβει τη Χεζμπολάχ και το τρομοκρατικό Ιράν», το οποίο δεν είναι πλέον το ίδιο μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κοινών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Πέμπτη στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε από την έναρξη του πολέμου.

«Μέσω μιας πρωτοφανούς σύμπραξης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα, που αλλάζουν την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και ακόμη πέρα από αυτήν», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως ήταν σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι οι δυο τους μιλούσαν «ανοιχτά», ενώ υποστήριξε πως ήταν επιτακτική η ανάγκη ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν.

«Ζούμε ιστορικές ημέρες για το Κράτος του Ισραήλ», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε πως το Ιράν έχει υποστεί πλήγματα στην ελίτ των δυνάμεών του, τόσο σε ότι αφορά τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και στην Μπασίτζ, ενώ αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που σήμερα απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό μετά τον διορισμό του, είπε πως «δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», ενώ τον χαρακτήρισε «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης».

«Εξοντώσαμε τον παλιό τύραννο, και ο νέος τύραννος, η μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς και για τον Ναΐμ Κάσεμ της Χεζμπολάχ, σχολίασε πως δεν θα παρείχε καμία «ασφάλεια ζωής» σε αυτούς τους ηγέτες.

Επανέλαβε ότι το Ισραήλ μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για αλλαγή καθεστώτος, αλλά ότι τελικά εναπόκειται στους ίδιους τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους. «Στο τέλος της ημέρας, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος μάλιστα στον ιρανικό λαό, είπε ότι πλησιάζει η στιγμή για ένα «νέο μονοπάτι ελευθερίας» και ότι το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό τους. Τόνισε πως «μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για πτώση του καθεστώτος, αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στο χέρι σας», είπε.

«Εάν δεν είχαμε ενεργήσει άμεσα, εντός λίγων μηνών οι βιομηχανίες του θανάτου στο Ιράν θα είχαν καταστεί άτρωτες σε οποιαδήποτε επίθεση. Γι’ αυτό ξεκινήσαμε μαζί τη μάχη, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ (…) για να μην επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην Χεζμπολάχ, είπε πως «αισθάνεται τη δύναμη του χεριού μας» και προειδοποίησε πως «θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της». Κάλεσε μάλιστα τη Βηρυτό να σταματήσει τη Χεζμπολάχ, διαφορετικά θα το κάνει το Ισραήλ.

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

