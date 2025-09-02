Σε κλειστή σύσκεψη με κορυφαίους υπουργούς προχωρά την Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο τις πιθανές συνέπειες που θα έχει η διεθνής αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, το μικρό υπουργικό θα εξετάσει επίσης ένα εύρος πιθανών αντιδράσεων στο αναμενόμενο κύμα αναγνώρισης από τη Δύση στον ΟΗΕ αργότερα μέσα στον μήνα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κυριαρχίας σε τμήματα της Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με αναφορές, στο μικρό υπουργικό του Νετανιάχου θα συμμετάσχουν ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Reuters: Το Ισραήλ εξετάζει σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης στην περίπτωση αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης τμημάτων της Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλες χώρες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί περαιτέρω την Κυριακή, δήλωσε ακόμη ένας αξιωματούχος.

Το θέμα περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με μέλος του στενού κύκλου των υπουργών.

Παραμένει ασαφές πού και πότε ακριβώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Επίσης, δεν είναι σαφές αν από τις συζητήσεις θα προκύψουν άμεσα συγκεκριμένα βήματα, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πιθανότατα μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση στη Δυτική Όχθη αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους Παλαιστινίους, που διεκδικούν την περιοχή για τη δημιουργία του δικού τους κράτους, αλλά και από αραβικές και δυτικές χώρες. Η στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ξεκαθαριστεί.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δεν απάντησε στο ερώτημα αν συζήτησε το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευθεί να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έχει εξοργίσει το Ισραήλ.