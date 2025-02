Νετανιάχου: Εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας στη Δυτική Όχθη μετά τις εκρήξεις σε λεωφορεία

«Εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας», διέταξε να εξαπολυθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις εκρήξεις σε σταθμευμένα και άδεια λεωφορεία σε περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ την Πέμπτη που η αστυνομία απέδωσε σε «τρομοκρατικές» ενέργειες.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Νετανιάχου ανέφεραν μέσω X ότι, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση στην οποία προέδρευσε με παρόντες τον υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον διευθυντή της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία/εσωτερική ασφάλεια) και τον αρχηγό της αστυνομίας, ο πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να διεξαγάγει «εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια» και την αστυνομία και τη Σιν Μπετ να εντείνουν την «προληπτική δραστηριότητα για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων σε ισραηλινές πόλεις».

Σημειώνεται ότι, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες βράδυ εκρήξεις σε τρία σταθμευμένα λεωφορεία καθώς και την εξουδετέρωση άλλων δυο εκρηκτικών μηχανισμών. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις βόμβες εξερράγησαν και άλλες δύο εξουδετερώθηκαν. Όλες ήταν παρόμοιες και έφεραν ωρολογιακό μηχανισμό.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε μια πόλη στα νότια προάστια του Τελ Αβίβ, στο Μπατ Γιαμ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή και αναζητούν υπόπτους. «Μονάδες πυροτεχνουργών της αστυνομίας εξετάζουν άλλα ύποπτα αντικείμενα. Ζητάμε επιμόνως από το κοινό να αποφεύγει τις εν λόγω ζώνες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο», ανέφερε η αστυνομία. Δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι «ως εκ θαύματος τα λεωφορεία έφτασαν στους χώρους στάθμευσης μια στιγμή πριν από την έκρηξη». Στην έρευνα μετέχει η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ.

#BREAKING There was also a third explosion in Bat Yam. https://t.co/fIczGk7jkn pic.twitter.com/c9zJXDRdyz