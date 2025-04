Τεράστιες πυρκαγιές στην Ιερουσαλήμ - «Ίσως ζητήσουμε ενισχύσεις από την Ελλάδα» δηλώνει ο Νετανιάχου

Το ενδεχόμενο να ζητήσει ενισχύσεις από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ εξετάζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σημειώνεται ότι, πυρκαγιές ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης (23/04) σε δασώδεις περιοχές λόγω καύσωνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν. Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ, ενώ πυροσβέστες «αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά».

🇮🇱

🔴 URGENT:

A massive fire has broken out in Jerusalem, approaching the headquarters of several TV channels. Residents of three neighborhoods have been evacuated.



Firefighting teams have declared a nationwide emergency, with assistance from the Israeli army.

Over 110… pic.twitter.com/nt2ZkDugYi