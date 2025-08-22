Νετανιάχου: Διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε την Πέμπτη πως διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να αφεθούν ελεύθεροι «όλοι» οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την πρόταση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Έδωσα οδηγίες να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Χωρίς να το ξεκαθαρίσει, απαντούσε εμμέσως με αυτή τη δήλωση στην πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– που προβλέπει ανακωχή στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δέχτηκε την πρόταση. Αυτή προβλέπει κατάπαυση του πυρός δυο μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι σε δυο χρόνους όμηροι που είχαν πάρει οι τρομοκράτες κατά τη διάρκεια της εφόδου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Απομένουν 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου είπε πως οδεύει να «εγκρίνει τα σχέδια» του επιτελείου με σκοπό «να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας», της μεγαλύτερης του θυλάκου, που θεωρείται πως συγκαταλέγεται στα τελευταία οχυρά της Χαμάς, και να «νικηθεί» η τρομοκρατική οργάνωση.

Αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έναρξη της κύριας επιχείρησης πιθανόν επίκειται άμεσα, ο στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να καλεί νοσοκομεία και ιατρικούς αξιωματούχους στην πόλη της Γάζας για να τους προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί «πλήρης εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών και να «προετοιμάσουν σχέδιο για τη μεταφορά του ιατρικού υλικού από τον βορρά στον νότο».

Πρόσθεσε πως ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι θα τους δώσει «τόπο για να επιχειρούν, είτε σε νοσοκομείο εκστρατείας ή σε άλλο νοσοκομείο».

Πέντε μεραρχίες, σύμφωνα με το επιτελείο, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της. Ο στρατός εξάλλου κάλεσε να παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου κάπου 60.000 έφεδροι.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ενέκρινε την επιχείρηση την Τετάρτη και πλέον το επιτελείο λέει πως μονάδες του έχουν πάρει θέσεις «στην περιφέρεια» της πόλης της Γάζας.

Στο πεδίο, οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν στην πόλη της Γάζας, ιδίως στους τομείς Τζαμπάλια και Νάζλα (βορειοδυτικά) και Σάμπρα (ανατολικά) — σε αυτήν την τελευταία συνοικία πραγματοποιούνται ήδη για μια εβδομάδα, όπως κι η γειτονική της Ζαϊτούν

Κατά ισραηλινές πηγές, ο στρατός ελέγχει σήμερα περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας.

Η πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, να αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι εν ζωή και να επιστραφούν 18 σοροί ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Οι εναπομείναντες θα απελευθερωθούν σε δεύτερη ανταλλαγή, κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, ενώ παράλληλα θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις ενόψει οριστικής κατάπαυσης του πυρός.

Δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να απελευθερωθούν δεκάδες όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων φυλακισμένων.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.